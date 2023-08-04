ميرور: لوبيتيجي يدرس الرحيل عن ولفرهامبتون

يدرس المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي الرحيل عن ولفرهامبتون خلال الفترة المقبلة.

وتولى لوبيتيجي مسؤولية تدريب الذئاب خلفا لبرونو لاجي ونجح في إنقاذهم من خطر الهبوط بالموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لوبيتيجي يُفكر في مستقبله مع ولفرهامبتون وقد يقرر الاستقالة من منصبه.

وأوضحت التقارير أن المشاكل التي يعاني منها ولفرهامبتون في سوق الانتقالات هي السبب الرئيسي في تفكير لوبيتيجي في قرار الرحيل.

وتسلم لوبيتيجي مهمة تدريب ولفرهامبتون وهو في المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.

واختتم المدرب الإسباني الموسم المنصرم في المركز 13 برصيد 41 نقطة ونجح في مهمة إنقاذ الفريق.

وخاض المدرب صاحب الـ 56 عاما 27 مباراة مع ولفرهامبتون وفاز 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12 مباراة.

وبدأ لوبيتيجي مسيرته التدريبية في راليو فاليكانو ومنه انتقل لرديف ريال مدريد ثم تدرج في مختلف منتخبات إسبانيا السنية.