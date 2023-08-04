ميرور: لوبيتيجي يدرس الرحيل عن ولفرهامبتون
الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 11:35
كتب : FilGoal
يدرس المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي الرحيل عن ولفرهامبتون خلال الفترة المقبلة.
وتولى لوبيتيجي مسؤولية تدريب الذئاب خلفا لبرونو لاجي ونجح في إنقاذهم من خطر الهبوط بالموسم المنصرم.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لوبيتيجي يُفكر في مستقبله مع ولفرهامبتون وقد يقرر الاستقالة من منصبه.
وأوضحت التقارير أن المشاكل التي يعاني منها ولفرهامبتون في سوق الانتقالات هي السبب الرئيسي في تفكير لوبيتيجي في قرار الرحيل.
وتسلم لوبيتيجي مهمة تدريب ولفرهامبتون وهو في المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.
واختتم المدرب الإسباني الموسم المنصرم في المركز 13 برصيد 41 نقطة ونجح في مهمة إنقاذ الفريق.
وخاض المدرب صاحب الـ 56 عاما 27 مباراة مع ولفرهامبتون وفاز 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12 مباراة.
وبدأ لوبيتيجي مسيرته التدريبية في راليو فاليكانو ومنه انتقل لرديف ريال مدريد ثم تدرج في مختلف منتخبات إسبانيا السنية.
وجاءت انطلاقة المدرب صاحب الـ56 عاما الحقيقية في عام 2014 مع بورتو ومنه انتقل لتدريب إسبانيا.
ولكنه لم يشارك معهم في كأس العالم 2018 بعد تسريب تعاقده مع ريال مدريد قبل أيام من انطلاق المونديال.
وبعدها انتقل لوبيتيجي لتدريب إشبيلية حيث توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2020.