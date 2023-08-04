رومانو: تمت.. فرانك كيسي إلى أهلي جدة

أتم فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة اتفاقه مع أهلي جدة على الانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن كيسي وافق على بنود التعاقد الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي السعودي 15 مليون يورو.

ووفقا للتقرير سيوقع كيسي على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف عام 2026.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وخاض كيسي مع برشلونة 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.