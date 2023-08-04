رومانو: أرسنال يقدم عرضا بنصف قيمة مطالب برينتفورد لضم رايا

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة في ملف رحيل دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد عن فريقه.

وقال رومانو إن أرسنال قدم عرضا رسميا بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، و3 مليون جنيه استرليني في صورة إضافات.

وأخبر رايا ناديه بأنه يريد هذه الخطوة، بعد اتفاقه مع الجانرز بالفعل على الشروط الشخصية.

وكان رايا -27 عاما- قد لمح سابقا لرغبته في الانتقال لفريق آخر بحثا عن الألقاب.

وكان بريتفورد قد تعاقد مع مارك فليكن حارس مرمى فرايبورج تمهيدا لرحيل رايا.

صاحب الـ 27 عاما انضم لبرينفتورد في 2019 قادما من بلاكبيرن

وشارك رايا مع برينفتورد خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بينما استقبل 47 هدفا.

وانتشرت تقارير صحفية عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع الحارس الإسباني، ودخوله في مفاوضات حول قيمة انتقال تصل إلى 40 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي رآه مرتفعا فابتعد عن الصفقة.

وتعاقد بايرن حتى الآن مع كيم مين جاي مدافع نابولي مقابل 50 مليون يورو، وكونراد لايمر لاعب وسط لايبزج ورافاييل جيريرو ظهير بوروسيا دورتموند في صفقتي انتقال حر.

فيما رحل عن صفوفه المدافع لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان مقابل 45 مليون يورو، ولاعب الوسط مارسيل سابيتزر إلى دورتموند مقابل 19 مليون يورو، والحارس أليكساندر نوبل على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت، بينما رحل دالي بليند إلى جيرونا في صفقة انتقال حر.