تعليق من سان جيرمان على أنباء رغبة إنريكي في الرحيل

نفى باريس سان جيرمان الأنباء المثارة حول رغبة مدربه الجديد لويس إنريكي في الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال متحدث رسمي للنادي الفرنسي لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الخميس: "الأنباء التي أثيرت اليوم عن إنريكي أجدها سخيفة وفي غير محلها على الغطلاق".

وأتم "كل ما أثير عن رحيل إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس عارية تماما عن الصحة".

وكانت بعض الأنباء ذكرت أن إنريكي يفكر في الرحيل في ظل عدم وضوح موقف كيليان مبابي قائد الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

يأتي ذلك بعد استبعاد مبابي من المشاركة في الجولة التحضيرية التي أقيمت في اليابان استعدادا للموسم الجديد لرفضه تجديد تعاقده وإبلاغه ناديه بذلك القرار.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

فيما كان وقع إنريكي على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى صيف عام 2025.