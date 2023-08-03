أحمد محسن يعلن تنازله عن نصف مستحقاته لصالح الإسماعيلي

أعلن أحمد محسن لاعب النادي الإسماعيلي تنازله عن نصف مستحقاته القديمة لصالح الدراويش.

كما قرر اللاعب تعديل عقده للموسم الجديد والتنازل عن جزء كبير منه لصالح النادي الإسماعيلي.

وقال اللاعب عبر فيسبوك:

تقديرا لظروف النادي الإسماعيلي وتقديرا واحتراما لجمهور النادي الكبير والظروف التي يمر بها، وتقديرا لمجهود اللجنة الثلاثية بقيادة علي أبو جريشة وعماد سليمان وصبري المنياوي ومجهود أحمد النجار، قررت التنازل عن 50% من مستحقاتي القديمة وتعديل عقدي للموسم الجديد والتنازل عن جزء كبير منه لصالح النادي الإسماعيلي وجماهيره العظيمة.

وتولت اللجنة الثلاثية إدارة الإسماعيلي بعد حكم القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

وكانت لجنة الحديدي قد تسلمت المسؤولية بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.

وضمن الدراويش البقاء رسميا في الجولة 33 قبل الأخيرة، بالفوز على الداخلية بهدف دون رد.