مدافع منتخب الشباب.. الاتحاد يتعاقد مع أحمد غنيم
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 22:44
كتب : رضا السنباطي
الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد غنيم لاعب نادى سبورتنج و منتحب الشباب السابق لمدة خمس مواسم
أحمد غنيم
النادي : الاتحاد السكندري
أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع اللاعب أحمد غنيم مدافع نادي سبورتنج.
ولعب غنيم -24 عاما- في صفوف سبورتنج وسموحة، كما مثل منتخب مصر للشباب.
وأنهى الاتحاد بحسب بيانه كافة الأمور المالية مع ناديه السابق، بعقد يمتد لـ 5 مواسم قادمة.
وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد قد أتم اتفاقه مع سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا لضمه في صفقة انتقال حر.
وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد توصل لاتفاق مع إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة.
وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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