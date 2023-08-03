مروان عطية: لم نستسلم أمام المصري

أشاد مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي بعدم استسلام فريقه أمام المصري رغم التأخر في النتيجة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث مروان عطية لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "نخوض آخر مباراة في الموسم ولكننا بذلنا جهدا كبيرا وقاتلنا للنهاية وكنا على قدر المسؤولية".

وأتم "الأهلي يلعب ويقاتل لآخر دقيقة ولم نستسلم وكنا نؤمن بقدرتنا على التعادل والفوز".

وضرب الأهلي موعدا مع إنبي لملاقاته في نصف النهائي حيث يتأهل الفائز لمواجهة المنتصر من الزمالك وبيراميدز.

وبذلك يُسدل الستار على موسم 2022-2023 وتبدأ فترة الراحة استعدادا للموسم القادم، على أن يقام نصف النهائي والنهائي خلال الموسم الجديد.