مروان عطية: لم نستسلم أمام المصري

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

مروان عطية أمام حسين السيد خلال مباراة الأهلي والمصري

أشاد مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي بعدم استسلام فريقه أمام المصري رغم التأخر في النتيجة في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث مروان عطية لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "نخوض آخر مباراة في الموسم ولكننا بذلنا جهدا كبيرا وقاتلنا للنهاية وكنا على قدر المسؤولية".

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وأتم "الأهلي يلعب ويقاتل لآخر دقيقة ولم نستسلم وكنا نؤمن بقدرتنا على التعادل والفوز".

وضرب الأهلي موعدا مع إنبي لملاقاته في نصف النهائي حيث يتأهل الفائز لمواجهة المنتصر من الزمالك وبيراميدز.

وبذلك يُسدل الستار على موسم 2022-2023 وتبدأ فترة الراحة استعدادا للموسم القادم، على أن يقام نصف النهائي والنهائي خلال الموسم الجديد.

الأهلي مروان عطية المصري كأس مصر
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