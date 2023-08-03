قندوسي: نستحق الفوز على المصري.. ولا نتشبع من البطولات
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
يؤمن أحمد قندوسي لاعب خط وسط الأهلي أن فريقه استحق الفوز على المصري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.
أحمد قندوسي
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عقب اللجوء لشوطين إضافيين.
وتحدث قندوسي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أشكر اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة طوال 120 دقيقة ونستحق الفوز".
وواصل "هذه آخر مباراة في الموسم وعانينا من إرهاق كبير والمصري فريق جيد وعمل على تقليل المساحات بين الخطوط".
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القندوسي يسجل الثاني للأهلي في شباك المصري pic.twitter.com/dpwearBzVD— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023
وعن تسجيله للهدف الثاني وهل فكر في تمرير الكرة لحسين الشحات قبل التسديد قال ضاحكا: "كنت أفكر لكن في النهاية اخترت التسديد، في المرة المقبلة سأمرر الكرة".
وعن الفوز بكل البطولات مع الأهلي منذ انتقاله إليه من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي قال: "توجت بكل شيء منهم دوري أبطال إفريقيا هناك بعض اللاعبين لا يظفرون بها خلال 4 أو 5 سنوات".
وأتم قندوسي "من اختار الانضمام للأهلي اختار الفوز بالبطولات وتوجنا خلال الموسم بكل شيء ونتمنى تكرار الأمر الموسم المقبل لأننا لا نتشبع من البطولات".