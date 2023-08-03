قندوسي: نستحق الفوز على المصري.. ولا نتشبع من البطولات

يؤمن أحمد قندوسي لاعب خط وسط الأهلي أن فريقه استحق الفوز على المصري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

أحمد قندوسي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث قندوسي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أشكر اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة طوال 120 دقيقة ونستحق الفوز".

وواصل "هذه آخر مباراة في الموسم وعانينا من إرهاق كبير والمصري فريق جيد وعمل على تقليل المساحات بين الخطوط".

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القندوسي يسجل الثاني للأهلي في شباك المصري pic.twitter.com/dpwearBzVD — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023

وعن تسجيله للهدف الثاني وهل فكر في تمرير الكرة لحسين الشحات قبل التسديد قال ضاحكا: "كنت أفكر لكن في النهاية اخترت التسديد، في المرة المقبلة سأمرر الكرة".

وعن الفوز بكل البطولات مع الأهلي منذ انتقاله إليه من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي قال: "توجت بكل شيء منهم دوري أبطال إفريقيا هناك بعض اللاعبين لا يظفرون بها خلال 4 أو 5 سنوات".

وأتم قندوسي "من اختار الانضمام للأهلي اختار الفوز بالبطولات وتوجنا خلال الموسم بكل شيء ونتمنى تكرار الأمر الموسم المقبل لأننا لا نتشبع من البطولات".