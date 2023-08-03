رومانو: ويليان وافق على عرض الشباب السعودي

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

ويليان

وافق ويليان لاعب فولام على عرض الشباب السعودي للانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ويليان أبلغ فولام ومدربه ماركو سيلفا بقراره في الرحيل.

وأوضح رومانو أن الصفقة متوقفة الآن على التوصل لاتفاق بين الناديين.

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اللاعب صاحب الـ34 عاما انضم إلى فولام الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من كورينثيانز بعقد يمتد لعامين.

وشارك ويليان مع فولام في 30 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ستة آخرين.

وخلال الصيف الجاري ضم الشباب جوستافو كويلار من الهلال وعبد الله الجواوي من الطائي.

وعلى عكس الهلال والأهلي والاتحاد لم يضم الشباب التابع لصندوق الاستثمار السعودي أي صفقة كبرى حتى الآن.

الشباب فولام ويليان
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