#السهرة_الرياضية – توم كروز في بداياته .. مراهق يصارع الفقر عن طريق الرياضة في All The Right Moves
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
كثير من حمهور النجم توم كروز لا يعرف الأعمال التي بدأ مسيرته الفنية بها، وكان ثاني فيلم من بطولته هو All The Right Moves الذي لعب فيه دور مراهق محب لكرة القدم الأمريكية ويستخدمها كمهربه من صعوبات الحياة.
في فيلم All The Right Moves الصادر عام 1983، يجسد توم كروز دور "ستيفان" وهو نجم فريق كرة القدم الذي يأمل أن يغير من قدره بدلصا من أن ينتهي به المطاف مثل باقي أفراد عائلته الفقيرة.
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