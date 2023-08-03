مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية

أبدى خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، فخره بأداء لاعبيه أمام النصر السعودي.

الزمالك تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العرب.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فخور بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق قوي مثل النصر".

وأضاف "حجمنا خطورتهم وخطورة النجوم الذين يمتلكوهم، ولم يشكلوا فرصا كثيرة على مرمانا".

المدرب الكولومبي أتبع "سيف الجزيري كان له دورا هاما خلال المباراة، وإخراجه لم يكن تبديلا دفاعيا، وإنما للحفاظ على شكلنا الهجومي من خلال ضخ دماء جديدة".

واسترسل "تماما مثل الهدف من باقي التبديلات. دخول سيد عبد الله كان لمساعدة حمزة المثلوثي أمام ساديو ماني بعدما تحصل التونسي على إنذار".

التعادل أقصى الزمالك من البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل النصر للدور التالي برصيد 5 نقاط في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.