مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو

أبدى خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، فخره بأداء لاعبيه أمام النصر السعودي.

الزمالك تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العرب.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فخور بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق قوي مثل النصر".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. وأرضية الملعب لم تساعدنا رأسية رونالدو تسقط حلم الفارس.. النصر يقصي الزمالك من كاس العرب انتهت مجموعة الزمالك – الشباب (1) – (0) الاتحاد المنستيري.. انتصار رفاق بانيجا

وأضاف "حجمنا خطورتهم وخطورة النجوم الذين يمتلكوهم، ولم يشكلوا فرصا كثيرة على مرمانا".

المدرب الكولومبي أتبع "سيف الجزيري كان له دورا هاما خلال المباراة، وإخراجه لم يكن تبديلا دفاعيا، وإنما للحفاظ على شكلنا الهجومي من خلال ضخ دماء جديدة".

واسترسل "تماما مثل الهدف من باقي التبديلات. دخول سيد عبد الله كان لمساعدة حمزة المثلوثي أمام ساديو ماني بعدما تحصل التونسي على إنذار".

التعادل أقصى الزمالك من البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل النصر للدور التالي برصيد 5 نقاط في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.

كأس العرب الزمالك النصر خوان كارلوس أوسوريو
نرشح لكم
مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم شيكابالا: رونالدو احتاج لقطة واحدة لم نركز فيها.. لعبنا بتاريخنا وسنبني للمستقبل رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. وأرضية الملعب لم تساعدنا رأسية رونالدو تسقط حلم الفارس.. النصر يقصي الزمالك من كاس العرب البطولة العربية - الرجاء يحسم الصدارة برائعة الوردي.. وموسيماني يتأهل بالمركز الثاني انتهت مجموعة الزمالك – الشباب (1) – (0) الاتحاد المنستيري.. انتصار رفاق بانيجا انتهت كأس العرب – الزمالك (1)-(1) النصر.. نهاية المباراة بالتعادل تشكيل النصر – رونالدو وبروزوفيتش أساسيان أمام الزمالك.. وماني على الدكة
أخر الأخبار
رومانو: أرسنال يقدم عرضا بنصف قيمة مطالب برينتفورد لضم رايا ساعة | ميركاتو
تعليق من سان جيرمان على أنباء رغبة إنريكي في الرحيل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد محسن يعلن تنازله عن نصف مستحقاته لصالح الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
مدافع منتخب الشباب.. الاتحاد يتعاقد مع أحمد غنيم 3 ساعة | ميركاتو
مروان عطية: لم نستسلم أمام المصري 4 ساعة | الكرة المصرية
قندوسي: نستحق الفوز على المصري.. ولا نتشبع من البطولات 4 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: ويليان وافق على عرض الشباب السعودي 4 ساعة | السعودية
#السهرة_الرياضية – توم كروز في بداياته .. مراهق يصارع الفقر عن طريق الرياضة في All The Right Moves 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد 4 مرتضى: الزمالك تراجع عن عدم إكمال مباراة الشباب.. وسنفعل مع رونالدو مثل بانيجا