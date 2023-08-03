الفوز الأول منذ عام.. الأهلي يسقط المصري في كأس مصر بجنون الدقائق الأخيرة

بدقائق جنونية في ختام الوقت الأصلي، تغلب الأهلي على المصري في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الدور ربع النهائي لكأس مصر.

تقدم المصري عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 90+5، وتعادل الأهلي بركلة جزاء سجلها علي معلول في الدقيقة 90+10، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل الجزائري أحمد قندوسي هدف الفوز في الدقيقة 108.

وتأهل الأهلي لملاقاة إنبي في نصف النهائي، بعد فوز الأخير على النجوم.

على الجانب الآخر يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي، بعد فوزهما على فاركو والبنك الأهلي على الترتيب.

وبذلك يُسدل الستار على موسم 2022-2023 وتبدأ فترة الراحة استعدادا للموسم القادم، على أن يقام نصف النهائي والنهائي خلال الموسم الجديد.

إصابة أولى مبكرة

البداية أتت خضراء بتسديدة خطيرة من مروان حمدي تصدى لها محمد الشناوي ثم سقط مصابا، قبل أن يتلقى العلاج ويُستأنف اللعب.

وفي الدقيقة 10 وقعت مشادة بين لاعبي الفريقين أسفرت عن إنذار لمحمد هاني ظهير الأهلي.

واضطر علي ماهر مدرب المصري لإجراء تبديل اضطراري أول بعد إصابة إسلام عطية، ليأتي زياد فرج بدلا منه.

وسدد حسين الشحات كرة من موقع خطير في الدقيقة 25، ولكن أمسك بها الحارس محمود جاد، واستمر الشوط الأول في ركود إلى أن انتهى بالتعادل السلبي.

ثم إصابتان..

سدد محمد مجدي أفشة مع انطلاق الشوط الثاني ولكن مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 62 سدد حسين الشحات ولكن مرت كرته بعيدا عن المرمى.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلين بنزول أحمد قندوسي وأحمد عبد القادر بدلا من أليو ديانج ومحمود كهربا في الدقيقة 66.

وحاول خالد عبد الفتاح برأسية بعد عرضية من الشحات، ولكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 76 أرسل هاني كرة حاول بها مغافلة جاد ولكن الحارس نجح في الإبعاد.

الإصابة الثانية وقعت في الدقيقة 79 بخروج حسن علي محمولا على نقالة، ونزول إسلام المزين بدلا منه في صفوف النادي البورسعيدي.

وأهدر مروان حمدي فرصة ذهبية في الدقيقة 82 بتسديدة تصدى لها الشناوي، فيما أصيب خالد عبد الفتاح في كتفه بنفس اللعبة، ليأتي طاهر محمد طاهر بدلا منه.

جنون الدقائق الأخيرة

سجل المصري هدفه الأول برأسية من مروان حمدي بعد ركلة حرة من إلياس الجلاسي في الدقيقة 89، ولكن الراية أوقفت الاحتفالات بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+5 سجل حمدي هدفا تم احتسابه هذه المرة برأسية بعد ركنية من حسين السيد.

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هدف أول للمصري في شباك الأهلي عن طريق مروان حمدي pic.twitter.com/d1A7DTa2Fy — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023

ولكن سريعا تحصل حسين الشحات على ركلة جزاء إثر مخالفة ضد التونسي إلياس الجلاسي، ليسجل منها علي معلول هدف التعادل في الدقيقة 90+10، ويتجه الفريقان للوقت الإضافي، بعد اعتراضات أسفرت عن إنذار حسين السيد ومحمد دبش ثنائي دفاع المصري.

وكان هذا هو هدف معلول الأول في كأس مصر، ليسجل في مسابقته الخامسة مع الأهلي بعد الدوري والسوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

مع انطلاق الوقت الإضافي سدد أفشة كرة مرت فوق العارضة، فيما حاول أحمد عبد القادر في الدقيقة 99 بتسديدة من موقع خطير ولكنها انتهت بين يدي محمود جاد.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول، تلقى أحمد قندوسي تمريرة من حسين الشحات وسدد، ليمسك بها جاد مرة أخرى.

التالية لم يتمكن جاد من التعامل معها، إذ تلقى الجزائري قندوسي تمريرة أفشة وتقدم للأمام ثم سدد هدف الفوز على يسار الحارس في الدقيقة 108.

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القندوسي يسجل الثاني للأهلي في شباك المصري pic.twitter.com/dpwearBzVD — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2023

وفي الدقيقة 112 أتى أحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية في وسط الفريق الأحمر، ثم حل كريم الدبيس بدلا من علي معلول.

بذلك يضرب الأهلي موعدا مع إنبي في نصف النهائي، الذي سيتم تحديد مواعيد مبارياته ضمن أجندة الموسم الجديد.

وفاز الأهلي على المصري للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، بعد 3 مباريات بلا انتصار، بواقع تعادلين سلبيين في الدوري وهزيمة اعتبارية في كأس الرابطة.