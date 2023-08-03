الخامسة.. معلول يكتب رقما جديدا بهدفه في شباك المصري

سجل علي معلول ظهير الأهلي هدفا في شباك المصري، أضاف لرصيده رقما جديدا مع الفريق.

جاء ذلك في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الهدف أتى من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعادل هذا الهدف كفة الفريقين، بعد تقدم المصري بهدف مروان حمدي في الدقيقة 90+4.

هذا الهدف هو الأول من علي معلول في بطولة كأس مصر.

وبذلك سجل الظهير التونسي في خامس بطولة له مع الأهلي، حيث سجل في الدوري المصري والسوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

ويلتقي الفائز من الأهلي والمصري مع إنبي في نصف النهائي.

وتُستأنف فعاليات الكأس خلال الموسم الجديد من المربع الذهبي.