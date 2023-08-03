رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. وأرضية الملعب لم تساعدنا

أشاد كريستيانو رونالدو قائد النصر بالزمالك واصفا إياه بالفريق المنظم والصعب.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وتعادل الزمالك مع النصر إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

افتتح أحمد سيد "زيزو" أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأدرك رونالدو التعادل برأسية قوية في الدقيقة 87.

وقال رونالدو لقناة "إس إس سي" عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق منظم وصعب والنصر يرتفع مستواه أكثر مع مرور الوقت".

وأكمل "أرضية الملعب كانت صعبة والعشب كان مرتفع إلى حد كبير ويصبح من الصعب لعب كرة قدم جميلة بسبب ذلك".

وأتم رونالدو "وكما قلت لعبنا ضد فريق جيد ولم يجعلنا نشعر بالراحة".

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بتلك النتائج تصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط يليه النصر بخمس نقاط وتأهلا سويا لربع النهائي.

فيما ودع الزمالك البطولة بعدما حل ثالثا بأربع نقاط.

وجاء الاتحاد المنستيري رابعا بدون أي نقطة.

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وبذلك سيواجه النصر منافسه الرجاء المغربي في ربع النهائي في السادس من شهر أغسطس الجاري.

أما الشباب فسيواجه الوحدة الإماراتي في اليوم ذاته.