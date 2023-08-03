رأسية رونالدو تسقط حلم الفارس.. النصر يقصي الزمالك من كاس العرب

كان الزمالك في طريقه لتحقيق انتصارا مثيرا على النصر والتأهل لربع نهائي كأس العرب لكن ظهر كريستيانو رونالدو وأنهى كل شيء.

وتعادل الزمالك مع النصر إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

افتتح أحمد سيد "زيزو" أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأدرك رونالدو التعادل برأسية قوية في الدقيقة 87.

وفي الوقت ذاته فاز الشباب على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد سجله إيفر بانيجا من ركلة جزاء.

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بتلك النتائج تصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط يليه النصر بخمس نقاط وتأهلا سويا لربع النهائي.

فيما ودع الزمالك البطولة بعدما حل ثالثا بأربع نقاط.

وجاء الاتحاد المنستيري رابعا بدون أي نقطة.

وبذلك سيواجه النصر منافسه الرجاء المغربي في ربع النهائي في السادس من شهر أغسطس الجاري.

أما الشباب فسيواجه الوحدة الإماراتي في اليوم ذاته.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل النصر وتوغل رونالدو إلى داخل منطقة الجزاء لكن تدخل حسام عبد المجيد بطريقة جميلة وحول الكرة لركلة ركنية.

وحصل النصر على ركلة حرة سددها رونالدو في الحائط البشري.

وسجل الجزيري هدفا ببراعة بعدما راوغ حارس مرمى النصر لكن تم احتساب تسلل على المهاجم التونسي.

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وعقب ثلاث دقائق فقط سجل أندرسون تاليسكا هدفا للنصر لكن مثل سابقه، تم إلغائه بداعي التسلل.

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وسدد تاليسكا كرة من ركلة حرة تصدى لها محمد صبحي بثبات.

وانطلق زيزو مسرعا ومرر الكرة إلى شيكابالا لكن الأخير تباطأ في التسديد لتضيع فرصة محققة على الزمالك.

وأرسل أليكس تيليس عرضية كاد يقابلها تاليسكا برأسية لكن تدخل أحمد فتوح في الوقت المناسب وشتت الهجمة.

وحول الجزيري عرضية عمر جابر برأسية لكن نواف العقيدي حارس مرمى النصر تصدى له.

وكاد عبد الله مادو يسجل هدفا للنصر برأسية لكن محمد صبحي تصدى له.

وسدد فتوح كرة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

ومع بداية الشوط الثاني شارك ساديو ماني للمرة الأولى مع النصر بعد انضمامه للفريق قادما من بايرن ميونيخ.

وكاد ماني يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وحول الجزيري عرضية من فتوح برأسية تصدى لها الحارس وطلب لاعبو الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على أليكس تيليس.

وبالفعل عاد رضوان جيد حكم المباراة لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للزمالك.

وسدد زيزو الكرة على يسار الحارس الذي قفز في الزاوية نفسها لكن تسديدة نجم الزمالك كانت قوية لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الأول للفارس الأبيض.

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وشارك محمد أشرف "روقا" بدلا من الجزيري في الدقيقة 62 وبعد ذلك بثماني دقائق تم الدفع بإبراهيما نداي بدلا من شيكابالا.

ضغط النصر بقوة وأرسل عرضيات مرار وتكرارا لكن دفاع الزمالك كان في الموعد وشتتهم جميعا.

وفي الدقيقة 84 شارك سيد عبد الله وحاتم سكر بدلا من عمرو السيسي وعمر جابر.

وسدد سيكو فوفانا كرة زاحفة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 87 أدرك رونالدو التعادل للنصر برأسية قوية بعد عرضية من جيسلان كونان من الناحية اليسرى.

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واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع.

لم يحدث جديد خلال تلك الدقائق لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتأهل النصر لربع النهائي وإقصاء الزمالك.