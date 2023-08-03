البطولة العربية - الرجاء يحسم الصدارة برائعة الوردي.. وموسيماني يتأهل بالمركز الثاني
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 18:36
كتب : FilGoal
تغلب الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وسجل زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء، ولاعب الزمالك السابق، هدف الفوز في الدقيقة 26.
الفوز رفع رصيد الفريق المغربي إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.
أما الوحدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، فقد تأهل بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.
د26' الهدف الأول لـ #الرجاء_المغربي#الوحدة_الإماراتي 0 × 1 #الرجاء_المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/B3vozyieuL— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2023
على الجانب الآخر لعبت مباراة ما كانت لتغير في هوية المتأهلين، بين شباب بلوزداد الجزائري والكويت.
وانتهت هذه المباراة بالنقطة الوحيدة لكل منهما، بعد التعادل بهدف لمثله.
تقدم بلوزداد بهدف محمد بلخير في الدقيقة 6.
فيما تعادل الكويت في الدقيقة 87 بركلة جزاء سجلها التونسي طه ياسين الخنيسي.