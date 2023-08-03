البطولة العربية - الرجاء يحسم الصدارة برائعة الوردي.. وموسيماني يتأهل بالمركز الثاني

تغلب الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وسجل زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء، ولاعب الزمالك السابق، هدف الفوز في الدقيقة 26.

الفوز رفع رصيد الفريق المغربي إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

أما الوحدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، فقد تأهل بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر لعبت مباراة ما كانت لتغير في هوية المتأهلين، بين شباب بلوزداد الجزائري والكويت.

وانتهت هذه المباراة بالنقطة الوحيدة لكل منهما، بعد التعادل بهدف لمثله.

تقدم بلوزداد بهدف محمد بلخير في الدقيقة 6.

فيما تعادل الكويت في الدقيقة 87 بركلة جزاء سجلها التونسي طه ياسين الخنيسي.