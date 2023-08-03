انتهت مجموعة الزمالك – الشباب (1) – (0) الاتحاد المنستيري.. انتصار رفاق بانيجا
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 18:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الشباب والاتحاد المنستيري التي تقام في ثالث جولات كأس العرب ضمن حساب المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها الزمالك والنصر.
نهاية المباراة بانتصار الشباب بهدف دون رد وتصدره للمجموعة الثالثة.
ق65: مازال الشباب متقدما في النتيجة ومتصدرا للمجموعة ويليه الزمالك الذي يتغلب حاليا على النصر بهدف دون رد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.
ق40: بتلك النتائج يتصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط يليه النصر بخمس نقاط ثم الزمالك بأربع نقاط وأخيرا المنستيري بدون أي نقطة.
ق25: جوووول أوووول للشباب عن طريق بانيجا من ركلة جزاء.
ق15: التعادل السلبي مازال مستمرا.
انطلاق المباراة.
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