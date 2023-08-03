خبر في الجول - الكشف عن المرشح الأقرب لخلافة طبيب الأهلي

يقترب الأهلي من تحديد اسم الرئيس الجديد لجهازه الطبي خلفا لأحمد أبو عبلة الذي تم الإعلان عن رحيله اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن خالد أبو العينين استشاري جراحة العظام هو الأقرب لتولي قيادة الجهاز الطبي للنادي الأحمر.

وتولى أبو عبلة مهمة طبيب الأهلي خلفا لخالد محمود الذي انتقل للعمل مع أهلي جدة السعودي.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن رحيل أبو عبلة موجها له الشكر عن الفترة التي قضاها.

وقال الأهلي في بيان: "وجه النادي الأهلي الشكر والتحية لـ أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".

"هو أحد أبنـاء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة".

الأهلي أعلن خلال نهاية شهر نوفمبر2020، قبول استقالة خالد محمود طبيب الفريق السابق.

وبدأ أحمد أبو عبلة مسيرته مع الأهلي في نهاية ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2023.