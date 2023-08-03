أثليتك: كيسي يقترب من الانتقال إلى أهلي جدة

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

اقترب فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة ومنتخب كوت ديفوار من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أنه بعد توقف المحادثات بين النادي السعودي واللاعب الإيفواري الشهر الماضي فقد تم استئنافها مرة أخرى بعد جولة برشلونة التحضيرية في أمريكا.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو وفقا للتقرير.

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جاء ذلك في ظل غياب كيسي عن المشاركة في آخر مباراتين وديتين خاضهما برشلونة.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من الدوري الإيطالي بالتعاقد مع لاعب ميلان السابق لكنه لا يرغب في العودة إلى الكاتشيو.

كما أشار التقرير إلى أن كيسي تم إبلاغه أن دوره سيصبح محدودا مع الفريق خاصة بعد انضمام إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة كل من إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وآلان سان ماكسيمان.

كيسي برشلونة أهلي جدة
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