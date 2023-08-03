خبر في الجول - الأهلي يبدأ أعمال صيانة ملعب التتش

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

ملعب التتش

بدأ النادي الأهلي عملية صيانة ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وعلم FilGoal.com أن العملية التي اليوم -الخميس- تحت إشراف خالد عبدالعزيز المسؤول عن صيانة الملاعب في قطاع كرة القدم والناشئين، ستستمر لمدة 3 أسابيع.

وتبدأ عملية الصيانة في ظل حالة مميزة لأرضية الملعب بسبب ما تم القيام به على مدار الفترة الماضية، وكذلك حالة منطقة المرمى التي كانت الأكثر عرضة للاستهلاك في وقت سابق ، حيث من المقرر استخدام آلة "فارتي كات" لإعادة ضبط كثافة الأرضية في بعض مناطق الملعب.

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ملعب التتش يبلغ منسوب ارتفاع نجيلته 1,5 سم وهو المنسوب العالمي الذي يساعد على سرعة حركة الكرة ويقلل من الإصابات ويساعد على سهولة حركة القدم ومن المقرر أن يتم تخفيف كثافة تكتلات التربة في بعض المناطق، وفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وسيتم استخدام أسمدة مستوردة لتحفيز نمو النجيلة ولن يتم تغطية الملعب للحاجة الى التهوية بعكس ما يحدث في فترة الشتاء.

وتوج الأهلي بالدوري المصري لموسم 2022-2023، ويخوض المباراة الأخيرة في فعاليات الموسم الحالي قبل فترة التوقف.

وستكون هذه المباراة أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر.

الأهلي الدوري المصري
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