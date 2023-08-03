انتهت في كأس مصر - الأهلي (2)-(1) المصري.. الأحمر إلى المربع الذهبي
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمصري، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.
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ق 114 كريم الدبيس بدلا من علي معلول
ق 112 أحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية
ق 108 جووول أحمد قندوسي يتقدم للأهلي.. تمريرة من أفشة وخطوتين من الجزائري وتسديدة قاتلة على يسار جاد
ق 105 قندوسي يتلقى تمريرة الشحات ويسدد ولكن جاد يمسك بالكرة
ق 102 سقوط حسين الشحات ومطالبة بركلة جزاء ولكن اللعب يستمر إلى ركنية
ق 99 تسديدة خطيرة من أحمد عبد القادر ولكن بين يدي جاد
ق 91 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة
إلى الوقت الإضافي
ق 100 جووول التعادل من علي معلول.. ركلة الجزاء تسجل في منتصف المرمى
ق 98 إنذار لمحمد دبش للاعتراض
ق 97 إنذار لحسين السيد بسبب الاعتراض
ق 96 ركلة جزاء لحسين الشحات على إلياس الجلاسي بعد دفعة داخل المنطقة
ق 95 جووول مروان حمدي يسجل وهذه المرة يحتسب.. رصاصة قاتلة في النهاية برأسية بعد ركنية من حسين السيد
7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق 89 جووول المصري يسجل الهدف الأول برأسية من مروان حمدي بعد ركلة حرة من إلياس الجلاسي.. ولكن الراية تُرفع لتوقف الاحتفالات
ق 84 إصابة خالد عبد الفتاح بخلع في الكتف.. ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه
ق 82 هدف يضيع من المصري.. مروان حمدي يسدد والشناوي يتصدى
ق 79 خروج حسن علي بالنقالة.. ونزول إسلام المزين
ق 76 كرة خطيرة يرسلها هاني يحاول بها مغافلة الحارس، ولكن جاد يبعدها
ق 70 عرضية من الشحات ورأسية خطيرة من خالد عبد الفتاح ولكن فوق العارضة
ق 66 أحمد قندوسي وأحمد عبد القادر بدلا من أليو ديانج ومحمود كهربا
ق 62 الشحات يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 47 أفشة يسدد ولكن تمر بجوار القائم
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف
ق 41 سقوط حسين السيد مصابا
ق 25 حسين الشحات يسدد من موقع خطير ولكن بين يدي الحارس
ق 24 رامي ربيعة يسدد والكرة تمر فوق العارضة
ق 23 ركنية للأهلي يبعدها حارس المرمى
ق 18 زياد فرج بدلا من إسلام عطية.. تبديل اضطراري في صفوف المصري
ق 10 مشادة بين الفريقين وإنذار لمحمد هاني
ق 5 الشناوي بخير واللعب يستأنف
ق 3 تسديدة خطيرة من مروان حمدي ولكن الشناوي يتصدى ثم يسقط مصابا
بداية المباراة