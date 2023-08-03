انتهت في كأس مصر - الأهلي (2)-(1) المصري.. الأحمر إلى المربع الذهبي

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمصري، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
لجنة الاستئناف لـ في الجول: تخفيض عقوبات كهربا والأهلي.. وهل الإيقاف يشمل الكأس؟ محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي مواعيد مباريات الخميس - الزمالك ضد النصر.. والأهلي يواجه المصري في الكأس الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي

ق 114 كريم الدبيس بدلا من علي معلول

ق 112 أحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية

ق 108 جووول أحمد قندوسي يتقدم للأهلي.. تمريرة من أفشة وخطوتين من الجزائري وتسديدة قاتلة على يسار جاد

ق 105 قندوسي يتلقى تمريرة الشحات ويسدد ولكن جاد يمسك بالكرة

ق 102 سقوط حسين الشحات ومطالبة بركلة جزاء ولكن اللعب يستمر إلى ركنية

ق 99 تسديدة خطيرة من أحمد عبد القادر ولكن بين يدي جاد

ق 91 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

إلى الوقت الإضافي

ق 100 جووول التعادل من علي معلول.. ركلة الجزاء تسجل في منتصف المرمى

ق 98 إنذار لمحمد دبش للاعتراض

ق 97 إنذار لحسين السيد بسبب الاعتراض

ق 96 ركلة جزاء لحسين الشحات على إلياس الجلاسي بعد دفعة داخل المنطقة

ق 95 جووول مروان حمدي يسجل وهذه المرة يحتسب.. رصاصة قاتلة في النهاية برأسية بعد ركنية من حسين السيد

7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 89 جووول المصري يسجل الهدف الأول برأسية من مروان حمدي بعد ركلة حرة من إلياس الجلاسي.. ولكن الراية تُرفع لتوقف الاحتفالات

ق 84 إصابة خالد عبد الفتاح بخلع في الكتف.. ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه

ق 82 هدف يضيع من المصري.. مروان حمدي يسدد والشناوي يتصدى

ق 79 خروج حسن علي بالنقالة.. ونزول إسلام المزين

ق 76 كرة خطيرة يرسلها هاني يحاول بها مغافلة الحارس، ولكن جاد يبعدها

ق 70 عرضية من الشحات ورأسية خطيرة من خالد عبد الفتاح ولكن فوق العارضة

ق 66 أحمد قندوسي وأحمد عبد القادر بدلا من أليو ديانج ومحمود كهربا

ق 62 الشحات يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 47 أفشة يسدد ولكن تمر بجوار القائم

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق 41 سقوط حسين السيد مصابا

ق 25 حسين الشحات يسدد من موقع خطير ولكن بين يدي الحارس

ق 24 رامي ربيعة يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 23 ركنية للأهلي يبعدها حارس المرمى

ق 18 زياد فرج بدلا من إسلام عطية.. تبديل اضطراري في صفوف المصري

ق 10 مشادة بين الفريقين وإنذار لمحمد هاني

ق 5 الشناوي بخير واللعب يستأنف

ق 3 تسديدة خطيرة من مروان حمدي ولكن الشناوي يتصدى ثم يسقط مصابا

بداية المباراة

كأس مصر الأهلي المصري
نرشح لكم
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد أيمن أشرف يوضح سبب خروجه من حسابات كولر في الأهلي.. وكيف ودعه الأهلي لـ في الجول: قمصان ويانكون مستمران في الجهاز الفني لـ الأهلي
أخر الأخبار
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 28 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 29 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 31 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 34 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 39 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد