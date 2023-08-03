انتهت في كأس مصر - الأهلي (2)-(1) المصري.. الأحمر إلى المربع الذهبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمصري، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

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ق 114 كريم الدبيس بدلا من علي معلول

ق 112 أحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية

ق 108 جووول أحمد قندوسي يتقدم للأهلي.. تمريرة من أفشة وخطوتين من الجزائري وتسديدة قاتلة على يسار جاد

ق 105 قندوسي يتلقى تمريرة الشحات ويسدد ولكن جاد يمسك بالكرة

ق 102 سقوط حسين الشحات ومطالبة بركلة جزاء ولكن اللعب يستمر إلى ركنية

ق 99 تسديدة خطيرة من أحمد عبد القادر ولكن بين يدي جاد

ق 91 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

إلى الوقت الإضافي

ق 100 جووول التعادل من علي معلول.. ركلة الجزاء تسجل في منتصف المرمى

ق 98 إنذار لمحمد دبش للاعتراض

ق 97 إنذار لحسين السيد بسبب الاعتراض

ق 96 ركلة جزاء لحسين الشحات على إلياس الجلاسي بعد دفعة داخل المنطقة

ق 95 جووول مروان حمدي يسجل وهذه المرة يحتسب.. رصاصة قاتلة في النهاية برأسية بعد ركنية من حسين السيد

7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 89 جووول المصري يسجل الهدف الأول برأسية من مروان حمدي بعد ركلة حرة من إلياس الجلاسي.. ولكن الراية تُرفع لتوقف الاحتفالات

ق 84 إصابة خالد عبد الفتاح بخلع في الكتف.. ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه

ق 82 هدف يضيع من المصري.. مروان حمدي يسدد والشناوي يتصدى

ق 79 خروج حسن علي بالنقالة.. ونزول إسلام المزين

ق 76 كرة خطيرة يرسلها هاني يحاول بها مغافلة الحارس، ولكن جاد يبعدها

ق 70 عرضية من الشحات ورأسية خطيرة من خالد عبد الفتاح ولكن فوق العارضة

ق 66 أحمد قندوسي وأحمد عبد القادر بدلا من أليو ديانج ومحمود كهربا

ق 62 الشحات يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 47 أفشة يسدد ولكن تمر بجوار القائم

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق 41 سقوط حسين السيد مصابا

ق 25 حسين الشحات يسدد من موقع خطير ولكن بين يدي الحارس

ق 24 رامي ربيعة يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 23 ركنية للأهلي يبعدها حارس المرمى

ق 18 زياد فرج بدلا من إسلام عطية.. تبديل اضطراري في صفوف المصري

ق 10 مشادة بين الفريقين وإنذار لمحمد هاني

ق 5 الشناوي بخير واللعب يستأنف

ق 3 تسديدة خطيرة من مروان حمدي ولكن الشناوي يتصدى ثم يسقط مصابا

بداية المباراة