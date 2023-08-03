انتهت كأس العرب – الزمالك (1)-(1) النصر.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والنصر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

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ترتيب المجموعة حسب النتائج الحالية:

1-لنصر: 7 نقاط

2-الشباب: 7 نقاط

3-الزمالك: 4 نقاط

4-الاتحاد المنستيري: صفر

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 87 كريستيانو رونالدو يسجل التعادل للنصر من رأسية.

ق. 85 تصويبة على الطائر من فوفانا في الشباك الجانبية

ق. 84 سيد عبد الله وحاتم سكر يشاركان بدلا من عمرو السيسي وعمر جابر.

ق. 75 عرضية قابلها تاليسكا برأسية فوق المرمى.

ق. 72 عرضية من عمر جابر ورأسية من نداي فوق المرمى.

ق. 70 إبراهيما نداي يشارك بدلا من شيكابالا.

ق. 62 محمد أشرف "روقا" يشارك بدلا من سيف الجزيري.

ق. 52 جووووول أوووول للزمالك عن طريق زيزو

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ق. 50 أوووه ركلة جزااااء للزمالك بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق. 49 عرضية من فتوح يقابلها الجزيري برأسية ومطالبات بركلة جزاء للزمالك.

ق. 47 عرضية قابلها ساديو ماني بلمسة بجانب المرمى بقليل جدا.

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ق. 46 إنذار لحمزة المثلوثي بهد جذب قميص ماني

ساديو ماني وعبد الإله العامري يشاركان مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أوووه عرضية قابلها فتوح بتصويبة رائعة بجانب القائم.

ق. 40 مرتدة رائعة من شيكابالا وعرضية قابلها عمرو السيسي برأسية بجانب المرمى.

ق. 38 رأسية رائعة من عبد الله مادو وتصدي أروع من محمد صبحي.

ق. 37 إنذار لعبد الله مادو بعد تدخل قوي على زيزو

ق. 35 ساديو ماني يبدأ الإحماء

ق. 32 عرضية من عمر جابر، قابلها سيف الجزيري برأسية يتصدى لها نواف العقيدي إلى ركنية.

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ق. 20 عرضية رائعة من أليكس تيليس وينقذها فتوح برأسه قبل متابعة تاليسكا.

ق. 18 انطلاقة رائعة من زيزو وعرضية إلى شيكابالا الذي فشل في التسديد ليهدر الأول.

ق. 15 مخالفة ينفذها تاليسكا في يد محمد صبحي.

ق. 10 هدف للنصر لكن أيضا من تسلل على تاليسكا.

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ق. 7 سيف الجزيري يسجل الأول لكن من وضعية تسلل.

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ق. 5 مخالفة ينقذها كريستيانو رونالدو في الحائط.

ق. 4 تدخل رائع من حسام عبد المجيد أمام كريستيانو رونالدو وينقذ الكرة.

بداية المباراة