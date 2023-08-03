سكاي: برايتون يوافق على رحيل حارسه إلى تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق مع برايتون من أجل ضم حارسه الإسباني روبرت سانشيز.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف تشيلسي 25 مليون جنيه استرليني.

المبلغ منقسم بين 20 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت، مع 5 ملايين كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال أيام.

Chelsea have agreed a £25m deal with Brighton to sign goalkeeper Robert Sanchez 🚨 pic.twitter.com/beJqr0h6RZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 3, 2023

ويستهدف تشيلسي أن يخلق سانشيز منافسة مع مواطنه كيبا أرزابالاجا، بعد رحيل السنغالي إدوارد ميندي للانضمام إلى أهلي جدة.

وذكرت تقارير أن بن روبرتس مدرب حراس تشيلسي هو من رشح سانشيز بعدما عملا معا في برايتون من قبل.

الحارس البالغ من العمر 25 عامًا شارك في 23 مبارة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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