سكاي: برايتون يوافق على رحيل حارسه إلى تشيلسي

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

جماهير تشيلسي - نهائي كأس الاتحاد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق مع برايتون من أجل ضم حارسه الإسباني روبرت سانشيز.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف تشيلسي 25 مليون جنيه استرليني.

المبلغ منقسم بين 20 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت، مع 5 ملايين كمتغيرات.

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ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال أيام.

ويستهدف تشيلسي أن يخلق سانشيز منافسة مع مواطنه كيبا أرزابالاجا، بعد رحيل السنغالي إدوارد ميندي للانضمام إلى أهلي جدة.

وذكرت تقارير أن بن روبرتس مدرب حراس تشيلسي هو من رشح سانشيز بعدما عملا معا في برايتون من قبل.

الحارس البالغ من العمر 25 عامًا شارك في 23 مبارة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

تشيلسي برايتون روبرت سانشيز
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