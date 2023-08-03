سكاي: برايتون يوافق على رحيل حارسه إلى تشيلسي
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق مع برايتون من أجل ضم حارسه الإسباني روبرت سانشيز.
روبيرت سانشيز
النادي : تشيلسي
وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف تشيلسي 25 مليون جنيه استرليني.
المبلغ منقسم بين 20 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت، مع 5 ملايين كمتغيرات.
ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال أيام.
Chelsea have agreed a £25m deal with Brighton to sign goalkeeper Robert Sanchez 🚨 pic.twitter.com/beJqr0h6RZ— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 3, 2023
ويستهدف تشيلسي أن يخلق سانشيز منافسة مع مواطنه كيبا أرزابالاجا، بعد رحيل السنغالي إدوارد ميندي للانضمام إلى أهلي جدة.
وذكرت تقارير أن بن روبرتس مدرب حراس تشيلسي هو من رشح سانشيز بعدما عملا معا في برايتون من قبل.
الحارس البالغ من العمر 25 عامًا شارك في 23 مبارة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
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