كرة يد – ناشئين مصر يهزمون التشيك في ثاني مباريات كأس العالم

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين انتصاراته، بالفوز على منتخب التشيك في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفاز ناشئين مصر على التشيك بنتيجة 28-22 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 14-8 وبفارق 6 أهداف.

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وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على فارق الأهداف الستة، ليفوز الفراعنة بنتيجة 28-22.

كان منتخب مصر قد فاز على اليابان بنتيجة 40-32 في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخب مصر مع أيسلندا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.

كرة يد منتخب مصر للناشئين
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