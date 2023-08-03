كرة يد – ناشئين مصر يهزمون التشيك في ثاني مباريات كأس العالم
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين انتصاراته، بالفوز على منتخب التشيك في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين.
وفاز ناشئين مصر على التشيك بنتيجة 28-22 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.
شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 14-8 وبفارق 6 أهداف.
وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على فارق الأهداف الستة، ليفوز الفراعنة بنتيجة 28-22.
كان منتخب مصر قد فاز على اليابان بنتيجة 40-32 في الجولة الأولى.
ويلتقي منتخب مصر مع أيسلندا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.
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