كرة يد – ناشئين مصر يهزمون التشيك في ثاني مباريات كأس العالم

واصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين انتصاراته، بالفوز على منتخب التشيك في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفاز ناشئين مصر على التشيك بنتيجة 28-22 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 14-8 وبفارق 6 أهداف.

وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على فارق الأهداف الستة، ليفوز الفراعنة بنتيجة 28-22.

كان منتخب مصر قد فاز على اليابان بنتيجة 40-32 في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخب مصر مع أيسلندا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.