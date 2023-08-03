تشكيل الأهلي - ربيعة أساسي.. وكهربا يقود الهجوم أمام المصري

يقود محمود عبد المنعم كهربا هجوم الأهلي خلال مواجهة المصري.

ويغيب محمد عبد المنعم عن صفوف الاهلي بداعي الإيقاف.

ويلعب الأهلي أمام المصري بعد قليل ضمن ربع نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي تشكيل فريقه لمواجهة المصري على ساتاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم : بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

الأهلي تغلب على الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس مصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الكلية الحربية.

ليضرب الأهلي موعدا مع المصري في دور الثمانية بعدما فاز الفريق البورسعيدي على حرس الحدود بنتيجة 3-2.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تقديم مواعيد كل المباريات بحسب توجيهات رئاسة الوزراء لتقام المنافسات قبل موعد الغروب.