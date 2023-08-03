تشكيل المصري – جاد يحرس المرمى ضمن اختيارات علي ماهر الأولى أمام الأهلي

يعود محمود جاد لحراسة مرمى المصري تحت قيادة علي ماهر، فيما يقود مروان حمدي الهجوم أمام الاهلي.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه في مباراته الأولى كمدرب بعد العودة لقيادة الفريق وأمام الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

تشكيل المصري شهد عودة محمود جاد لحراسة المرمى، فيما يقود مروان حمدي الهجوم.

ويتواجد محمد دبش كقلب دفاع بجانب عمرو موسى، فيما يبدأ حسين السيد في وسط الملعب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية.

أمامهما: حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.

الهجوم: مروان حمدي.