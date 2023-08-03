تشكيل المصري – جاد يحرس المرمى ضمن اختيارات علي ماهر الأولى أمام الأهلي
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:23
كتب : FilGoal
يعود محمود جاد لحراسة مرمى المصري تحت قيادة علي ماهر، فيما يقود مروان حمدي الهجوم أمام الاهلي.
أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه في مباراته الأولى كمدرب بعد العودة لقيادة الفريق وأمام الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.
تشكيل المصري شهد عودة محمود جاد لحراسة المرمى، فيما يقود مروان حمدي الهجوم.
ويتواجد محمد دبش كقلب دفاع بجانب عمرو موسى، فيما يبدأ حسين السيد في وسط الملعب.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.
الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية.
أمامهما: حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.
الهجوم: مروان حمدي.
نرشح لكم
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد أيمن أشرف يوضح سبب خروجه من حسابات كولر في الأهلي.. وكيف ودعه الأهلي لـ في الجول: قمصان ويانكون مستمران في الجهاز الفني لـ الأهلي