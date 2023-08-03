تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي أمام النصر.. والجزيري يقود الهجوم

يقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" هجوم الزمالك أمام النصر، فيما يبدأ نبيل عماد بجانب عمرو السيسي في وسط الملعب.

أعلن خوان كارلوس أوسويريو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

تشكيل الزمالك شهد البدء بــ سيف الجزيري في الهجوم، بجانب شيكابالا، وأحمد سيد "زيزو".

من جهة أخرى، سيبدأ حسام عبد المجيد بجانب حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني في الدفاع.

أما وسط الملعب، فسيقوده عمر جابر، بجانب عمرو السيسي، ونبيل عماد.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد – عمرو السيسي – أحمد فتوح.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – شيكابالا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد نديم - محمد طارق - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - حاتم سكر - محمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم "إيشو" ناصر منسي - علي ياسر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل النصر المركز الأول برصيد 4 نقاط.