تشكيل النصر – رونالدو وبروزوفيتش أساسيان أمام الزمالك.. وماني على الدكة

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر أمام الزمالك، فيما يبدأ مارسيلو بروزوفيتش بجانب سيكو فوفانا في وسط الملعب.

فيما يتواجد النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء نادي النصر.

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

تشكيل النصر شهد البدء بـ كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب أنديرسون تاليسكا، وعبد الرحمن غريب.