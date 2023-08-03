تشكيل النصر – رونالدو وبروزوفيتش أساسيان أمام الزمالك.. وماني على الدكة

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

رونالدو وبروزوفيتش

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر أمام الزمالك، فيما يبدأ مارسيلو بروزوفيتش بجانب سيكو فوفانا في وسط الملعب.

فيما يتواجد النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء نادي النصر.

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

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تشكيل النصر شهد البدء بـ كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب أنديرسون تاليسكا، وعبد الرحمن غريب.

ويتواجد مارسيلو بروزوفيتش بجانب سيكو فوفانا، وعبد العزيز العليوة في وسط الملعب.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حارس: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – عبد العزيز العليوة.

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.

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