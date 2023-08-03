نيمار يسجل ثنائية في أول مباراة بعد غياب 6 أشهر

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

دشن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان عودته إلى الملاعب بتسجيل ثنائية في المباراة الودية التي جمعته بجيونبوك الكوري يوم الخميس.

المباراة انتهت بفوز الفريق الفرنسي 3-1.

وشارك نيمار لأول مرة منذ إصابته في الكاحل فبراير الماضي، وبدأ المباراة في التشكيل الأساسي.

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وافتتح البرازيلي التسجيل في الدقيقة الـ40، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 83.

فيما تكفل الوافد الجديد ماركو أسيسنسيو بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وشهدت المباراة تواصل غياب كيليان مبابي المغضوب عليه من قبل إدارة ناديه بسبب الضجة المثارة حول استمراره أو رحيله عن الفريق.

المباراة كانت الأخيرة لفريق العاصمة الفرنسية بجولته الآسيوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويلعب فريق المدرب لويس إنريكي ضد لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس الجاري.

نيمار باريس سان جيرمان
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