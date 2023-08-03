لجنة الاستئناف لـ في الجول: تخفيض عقوبات كهربا والأهلي.. وهل الإيقاف يشمل الكأس؟

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 15:57

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الداخلية - كهربا

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة عن تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن واقعة مباراة الزمالك في الدور الأول.

وقال الشوربجي في تصريحات لـFilGoal.com: "تم تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات بشأن مشكلة قمة الدور الأول أمام الزمالك، بجانب تخفيض الغرامة الموقعة عليه من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه".

وأضاف "تم كذلك تخفيض الغرامة الموقعة على النادي الأهلي بسبب تجاوز جماهيره في نفس المباراة إلى 100 ألف جنيه".

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وعلى الجانب الآخر، كشف الشوربجي "قررنا تخفيض عقوبة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق إلى 100 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه".

وأتم "الإيقاف على الدوري فقط أم كافة البطولات؟ هذا الأمر منوط به اتحاد الكرة وهو صاحب القرار".

كانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة على خلفية انتشار فيديو له يردد هتافات مسيئة لجماهير الزمالك بعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدور الأول من الموسم المنقضي.

العقوبة صدرت في شهر أبريل الماضي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المباراة، لكن الأهلي طعن على قانونية اللجنة في القضاء، ليتأجل حسم مصير العقوبة لحين الفصل في قانونية اللجنة.

كهربا شارك هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 13 هدفا وصنع أربعة آخرين.

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