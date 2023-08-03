اسكواش - إيقاف جديد.. الكشف عن عقوبة مصطفى عسل

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 15:43

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - اسكواش

أعلن اتحاد اللاعبين لرياضة الاسكواش إيقاف مصطفى عسل وتغريمه ماليا.

وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن إيقاف مصطفى عسل لمدة 12 أسبوعا (حتى 8 أكتوبر المقبل).

كما وقع اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش غرامة مالية على مصطفى عسل قيمتها 5 ألاف جنيه إسترليني.

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ووجه اتحاد اللاعبين 3 إتهامات إلى عسل صدر على أساسهم القرار.

أولا: السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثانيا: اللعب الخشن خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثالثا: "السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم PSA في 8 مايو 2023.

وتأكدت العقوبة بعدما مر 15 يوما على إصدارها دون أن يتقدم مصطفى عسل باستئناف.

وسبق وأن قرر الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين PSA إيقاف مصطفى عسل لمدة ستة أسابيع.

وبرر الاتحاد الدولي قراره بسبب "اللعب الخطر" من جانب مصطفى عسل في حادثتي ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 2022 التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

وكشف الاتحاد أن الحادثتين كانتا خلال مباراتي ربع ونصف نهائي مصر المفتوحة 2022 الماضية.

مصطفى عسل اسكواش
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