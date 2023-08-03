إل شيرينجيتو: ديمبيلي يطير من برشلونة إلى باريس

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة

يستعد الفرنسي عثمان ديمبيلي للسفر إلى باريس عصر الخميس تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أكد رغبة ديمبيلي في الرحيل إلى سان جيرمان، في ظل تقارير توضح أن الفريق الفرنسي سيدقع قيمة الشرط الجزائي في عقده عثمان.

ونشر برنامج إل شيرينجيتو مقطع لديمبيلي في المطار وهو يستعد لمغادرة برشلونة نحو باريس.

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فيما ذكرت تقارير أخرى أن ديمبيلي سيوقع على عقود انضمامه إلى سان جيرمان مساء الخميس.

وجلس ديمبيلي على مقاعد البدلاء طوال مباراة برشلونة الودية ضد ميلان ولم يشارك في أي دقيقة.

وقال تشافي عبر شبكة tv3 عقب المباراة: "أنا محبط بسبب ديمبيلي، لقد أخبرنا برغبته في الرحيل ولديه عرض من باريس سان جيرمان ولا يمكننا فعل أي شيء أو منافسة عرضهم".

وواصل "الشعور صعب لأننا اهتممنا به وكان يشعر بالسعادة ولكنه قرر الرحيل وهذه قوانين السوق وأتمنى له التوفيق ولكن أنا محبط".

وتابع مدرب برشلونة "لقد قال لي إنه تحدث مع ناصر الخليفي ولويس إنريكي ولكن لم يخبرني السبب الحقيقي لرحيله ولكن اعتقد أن الأمر لأسباب شخصية وفي النهاية لا يمكن وصف ما أشعر به".

ويلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة في 185 مباراة وخلالهم سجل 40 هدفا وصنع 43 آخرين.

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