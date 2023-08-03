سيناريو مجنون.. سيدات المغرب يكتبن التاريخ في كأس العالم

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 15:05

كتب : FilGoal

منتخب سيدات المغرب

كتب منتخب المغرب التاريخ خلال المشاركة الأولى في كأس العالم للسيدات.

وفاز منتخب سيدات المغرب على نظيره الكولومبي بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجلت أنيسة لحماري هدف المباراة الوحيد بعد متابعة لركلة جزاء سددتها غزلان شباك في الدقيقة 45+4 من المباراة.

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وحجز منتخب سيدات المغرب مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات في مشاركته الأولى تاريخا.

واستفاد المنتخب المغربي من تعادل ألمانيا أمام كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق.

وبهذه النتائج حجز منتخبي كولومبيا والمغرب مقعدهما في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب.

وحل منتخب سيدات ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم كوريا الجنوبية بنقطة وحيدة.

سيدات المغرب نجحن في تجاوز الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الأولى وحققن الفوز على كوريا الجنوبية وكولومبيا تواليا ليكتبن التاريخ في كأس العالم للسيدات.

وسيلعب منتخب سيدات المغرب في ثمن نهائي كأس العالم أمام منتخب فرنسا الذي يقوده هيرفي رينار مدرب منتخب رجال أسود الأطلس السابق.

كأس العالم للسيدات
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