رضوان جيد حكما لمباراة الزمالك والنصر

سيتولي الحكم المغربي رضوان جيد إدارة مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية.

ويلعب الزمالك أمام النصر مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وأعلن التحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك والنصر بقيادة رضوان جيد كحم ساحة.

ويعاونه كل من لحسن أزكاو (مساعد أول) ومصطفى أكركاد (مساعد ثاني) وعادل النقبي (حكم رابع).

ويتواجد على تقنية الفيدو الحكم سمير كزاز ويعاونه قوراري مقران كحكم مساعد.

وسبق وأن أدار رضوان جيد مواجهتين سابقتين بين الزمالك والترجي وكانت الأولى في ربع نهائي نسخة 2020.

وحقق الزمالك وقتها الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما المباراة الثانية كانت في النسخة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وفاز خلالها النادي التونسي 2-0.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من أول مباراتين.