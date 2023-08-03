بايرن يمدد عقد مهاجمه الشاب ويعيره إلى شالكه
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 13:45
كتب : FilGoal
مدد بايرن ميونيخ عقد مهاجمه الشاب يوسف قبضاي حتى صيف 2025 وقرر إعارته إلى نادي شالكه لمدة موسم.
عقد قبضاي - 19 عاما - مع شالكة يشمل بند إمكانية الشراء.
ويلعب شالكه في دوري الدرجة الثانية الألماني بالموسم المقبل.
وقال يوخين زوير مدير أكاديمية بايرن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قبضاي سيخطو خطواته الأولى مع كرة القدم الاحترافية في صفوف شالكه".
وأضاف "سنتابع تطوره مع شالكه عن كثب".
ويلعب صاحب الأصول التركية في صفوف أكاديمية بايرن منذ 10 سنوات.
وكان لاعبا في الفريق الرديف لبايرن الموسم الماضي، إذ سجل 13 هدفا في 38 مبارة.
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