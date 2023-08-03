تقرير: النصر يفتح باب المفاوضات مع أتليتكو بشأن سافيتش

فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع ستيفان سافيتش.

وأبرم النصر 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن.

وبحسب "الرياضية" السعودية، فإن النصر فتح مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل شراء المدة المتبقية من عقد المدافع ستيفان سافيتش خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد سافيتش مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024.

المدافع صاحب الـ32 عاما يلعب في صفوف أتليتكو مدريد منذ صيف 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وشارك سافيتش مع أتليتكو مدريد خلال 264 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وحصل سافيتش مع أتليتكو مدريد على لقب الدوري الإسباني والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

يذكر أن النصر ضم خلال هذا الصيف الرباعي: مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني وأليكس تيليس.