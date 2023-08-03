كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع محمد عادل دولا

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد عادل "دولا" لاعب الأهلي السابق لتدعيم فريق الطائرة.

ونشر الزمالك عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده مع محمد عادل دولا لتدعيم صفوفه.

وكتب حساب الزمالك: "نحن لا نبحث عن الأشباح، بل نبحث عن الأبطال. مرحباً بك يا دولا".

ووقع محمد عادل على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود بعد مفاوضات مكثفة أجراها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويحمل نادي الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر للكرة الطائرة خلال الموسم المنصرم.