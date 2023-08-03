تقارير: الوحدة السعودي يقترب من ضم إيجالو.. وطارق حامد في الصورة

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - طارق حامد

ذكرت تقارير سعودية أن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو اقترب من الانضمام لنادي الوحدة السعودي هذا الصيف، بينما يحاول النادي السعودي ضم طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة.

وكان الهلال قد أعلن رحيل إيجالو بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، فيما أصبح استمرار طارق حامد مع النمور مشكوكا فيه بعد انضمام البرازيلي فابينيو.

وأوضح تقرير جريدة المدينة أن إدارة الوحدة فتحت باب المفاوضات مع الدولي المصري طارق حامد.

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وأضاف التقرير أن نادي الوحدة يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية بينها صفقة إيجالو.

إدارة الوحدة تجري مفاوضات حالية مع إيجالو والدولي المغربي أمجد الياميق والعراقي إبراهيم بايش، حسب التقرير.

فيما أشار تقرير جريدة الاقتصادية إلى أن إيجالو أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى الوحدة.

وتعاقدت إدارة الهلال مع إيجالو نهاية يناير 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي الشباب بعد شراء عقده.

ونال إيجالو لقب هداف الدوري بتسجيله 21 هدفا أسهم بها في تتويج الهلال بلقب الدوري النسخة قبل الماضية، والموسم الماضي احتل المركز الثالث بين الهدافين برصيد 19 هدفا.

وخلال مسيرته مع الهلال لمدة موسم ونصف، توج المهاجم النيجيري ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما يحظى طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة باهتمام بعض الأندية لضمه خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ويمتد عقد طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما يمتد مع النادي السعودي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يرغب في استمرار طارق حامد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن لاعب اتحاد جدة يحظى باهتمام بيراميدز والوحدة السعودي الراغبان في ضمه خلال هذا الصيف.

ورحل طارق حامد من الزمالك بنهاية الموسم الكروي الماضي في مصر لينضم لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وفي موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق لاعب الوسط طارق حامد لقب الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما مع اتحاد جدة في 24 مباراة في الدوري خلال الموسم.

يذكر أن نادي اتحاد جدة نجح في ضم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد في صفقة قياسية هذا الصيف، وكذلك ضم مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

كما تعاقد الاتحاد بقيادة نونو سانتو مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" قادما منسيلتك الأسكتلندي.

ويستعد اتحاد جدة لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي ستبدأ الخميس 27 يوليو.

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