فاركو يتعاقد مع ثنائي المجد السكندري

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 12:06

كتب : هاني العوضي

فاركو

أتم فاركو إجراءات التعاقد مع ثنائي نادي المجد السكندري خلال هذا الصيف.

وأعلن المجد انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

وسبق وأن كشف محمود التركي المدير الفني لنادي المجد السكندري عن تعاقد فاركو مع لاعبين من صفوف فريقه.

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وقال التركي لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "فاركو تعاقد مع يوسف رزين وسيف الشرقاوي".

وواصل "يوسف لاعب خط وسط، وسيف يلعب كجناح والثنائي من مواليد 2005".

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وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

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فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

فاركو
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