ثنائية جديدة لـ ميسي تهزم أورلاندو والعاصفة الرعدية

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية جديدة قادت فريقه إنتر ميامي للفوز على أورلاندو في دربي فلوريدا بنتيجة 3-1 يوم الخميس.

المباراة التي تأخرت لمدة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية كانت في دور الـ32 لبطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

الثنائية رفعت رصيد ميسي من الأهداف إلى 5 أهداف خلال 3 مباريات فقط، وهو عدد أكبر مما سجله في أول 13 مباراة له مع باريس سان جيرمان.

وأصبح ميسي أول لاعب من إنتر ميامي يسجل أكثر من هدف في مباريات متتالية، إذ سجل ثنائية في شباك أتلانتا يونايتد قبل أيام.

وسجل ليو هدف المباراة الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة.

لكن سيزار أراوخو سجل هدف التعادل لأورلاندو بعد عشر دقائق.

في الشوط الثاني سجل إنتر ميامي هدفين جديدين بواسطة جوزيف مارتينيس من ركلة جزاء وميسي من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقتين 51 و72.

Another Messi brace leads #InterMiamiCF into the Round of 16. Rewind all of Messi's moments from @InterMiamiCF's 3-1 win over Orlando in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/IGCKulJ9hg — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023

وشهد اللقاء مشاركة الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 64، بعدما انضم إلى زميليه السابقين في برشلونة ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وتأهل إنتر ميامي لملاقاة إف سي دالاس في دور الـ16 يوم الأحد المقبل.

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