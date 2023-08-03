ريكورد: برشلونة يقترب من حسم صفقة كانسيلو

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا و جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

ذكرت جريدة ريكورد البرتغالية أن نادي برشلونة يقترب أكثر فأكثر من حسم صفقة ضم جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي.

ويبدو أن كانسيلو لن يكمل رحلته مع بيب جوارديولا الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

الجريدة البرتغالية أوضحت أن برشلونة ومانشستر سيتي وصلا لمرحلة متقدمة من المفاوضات.

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فيما أفادت تقارير أخرى بأن برشلونة توصل لاتفاق مع كانسيلو على عقده الشخصي، في انتظار الوصول إلى نقطة اتفاق مع سيتي.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أوضح لقناة TV3: "رحيل عثمان ديمبيلي؟ مستعدون لهذا الرحيل المحتمل والآن علينا أن ندعم الفريق لأن رحيله بالفعل يضعفنا".

كما ألمح إلى ضرورة تدعيم مركز الظهير الأيمن الذي يلعب فيه كانسيلو.

كانسيلو - 29 عاما - ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى صفوف بايرن معارا في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.

لكن بايرن يفعل بند الشراء، ليعود إلى ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

ولعب الظهير البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا وصنع 4.

يذكر أن كانسيلو توج مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.

جواو كانسيلو بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
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