تقرير سعودي يكشف موقف ماني من المشاركة أمام الزمالك

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

ساديو ماني

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية موقف النجم السنغالي ساديو ماني من المشاركة أمام الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام النصر اليوم الخميس ضمن ختام دور المجموعات من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن لويس كاسترو مدرب النصر أجل مصير مشاركة ساديو ماني أمام الزمالك حتى الاجتماع الفني ظهر اليوم.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن اللاعب اجتمع بالمدرب عقب تدريب أمس وأبلغه بحاجته إلى تدريبات لياقية إضافية، إذ إنه لا يستطيع المشاركة بصفة أساسية إلا 60 دقيقة فقط.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب.

فيما يأتي الزمالك ثالثا بثلاث نقاط.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعدما لم يحصد أي نقطة من اول مباراتين.

وقضى ساديو ماني موسما واحدا رفقة بايرن ميونيخ، منضما لهم من صفوف ليفربول.

صاحب الـ31 عاما شارك رفقة بايرن ميونيخ في 38 مباراة. سجل فيهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وسيجتمع ساديو ماني بـ كريستيانو رونالدو، وأنديرسون تاليسكا، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش نجوم الفريق.

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