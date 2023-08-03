رئيس الرجاء المغربي يكشف تفاصيل مفاوضات ثنائي بيراميدز

الخميس، 03 أغسطس 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

كشف نادي الرجاء المغربي تفاصيل مفاوضاته مع بيراميدز بشأن الثنائي محمود صابر وفخري لاكاي.

وقال محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء عبر صدي البلد: "كان لدينا اتفاق مع نادي بيراميدز بشأن محمود صابر. لم نفقد الأمل بشأن تغيير اللاعب رأيه في القدوم لنادي الرجاء لأنه يملك عروض عديدة".

وأوضح "الأمور المالية لم تكن عائقا في التعاقد مع محمود صابر ولكن الفكرة تتعلق بقدومه للدوري المغربي خاصة أنه يرغب في اللعب بأوروبا وهو لاعب مميز وكنا نتطلع لاستعارته لمدة موسم".

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وعن فخري لاكاي قال رئيس الرجاء: "أبدينا رغبتنا في ضم فخري لاكاي خاصة بعدما تعاقد بيراميدز مع مهاجم جديد".

وكان بيراميدز قد أعلن منذ أيام تعاقده مع فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز بشكل رسمي.

مصدر مقرب من محمود صابر لاعب بيراميدز سبق وأن كشف عن تلقيه عرضا من الرجاء المغربي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى اتصالات من نادي الرجاء المغربي لضمه ولكنه يرفض فكرة الانتقال للدوري المغربي".

وتابع "صابر يرى أن بيراميدز يشارك في دوري أبطال إفريقيا عكس الرجاء الذي سيشارك بالكونفدرالية".

وأضاف "اللاعب يرغب في الاحتراف خارج مصر وأيضا يمتلك عدة عروض كبيرة من أندية داخل مصر".

كانت لجنة شؤون اللاعبين قد أقرت بأحقية نادي النجوم في الحصول على 9 ملايين و680 ألف جنيه.

وكان محمود صابر انضم إلى بيراميدز قادما من النجوم من سنة 2020 لكن الأخير لم يدفع كامل مستحقات ضم اللاعب.

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما 41 مباراة مع بيراميدز سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

ومع المنتخب الأولمبي خاض خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وحصل معه على فضية كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

وكان منتخب مصر الأولمبي ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

الرجاء بيراميدز محمود صابر
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