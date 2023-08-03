لوكاس مورا يعود إلى ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضد لاعبه السابق لوكاس مورا في صفقة انتقال حر.

مورا انتقل إلى ناديه القديم بعد نهاية عقده مع توتنام بنهاية الموسم الماضي.

وأفاد ساو باولو عبر تويتر: "لوكاس مورا عاد".

وكان ساو باولو قد أعلن ضد الكولومبي جميس رودريجيز هذا الأسبوع.

وكان توتنام قد أعلن رحيل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا بنهاية تعاقده الموسم المنصرم.

صاحب الـ30 عاما شارك مع توتنام في 22 مباراة بالموسم الماضي وسجل 3 أهداف فقط بجميع المسابقات.

وسبق لمورا اللعب بقميص باريس سان جيرمان 5 مواسم قبل الانتقال لتوتنام في صيف 2018.

وإجمالا شارك صاحب الـ30 عاما مع توتنام في 220 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 27 آخرين.

ويعد أبرز إنجاز لمورا تسجيله لهاتريك في الشوط الثاني من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 ضد أياكس الهولندي في أمستردام ليؤهل توتنام إلى أول نهائي في البطولة في تاريخه.

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