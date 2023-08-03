رئيس الرجاء المغربي: أتممنا الاتفاق مع عمرو وردة

كشف نادي الرجاء المغربي عن إتمام الاتفاق مع لاعب منتخب مصر السابق عمرو وردة.

وأعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي منذ أيام نهاية مشوار عمرو وردة مع الفريق.

وقال محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء عبر صدي البلد: "تم الاتفاق مع عمرو وردة على التعاقد لمدة موسمين. أنهينا كافة الترتيبات والاتفاقات المالية والتعاقدية مع اللاعب بنجاح".

وأضاف "اللاعب ينتظر الحصول على التأشيرة الخاصة بالدخول للأراضي المغربية لإتمام التعاقد بشكل رسمي. عمرو وردة لاعب مميز ونسعى لجلب لاعبين مصريين مميزين لنادي الرجاء خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن ينتقل عمرو وردة إلى الرجاء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أبولون ليماسول.

وانضم عمرو وردة إلى صفوف الفريق قادما من أنورثيوسيس القبرصي في يناير الماضي مقابل 120 ألف يورو.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وتعد تلك ثاني تجربة للاعب منتخب مصر السابق في الدوري القبرصي.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاما الموسم الجاري 32 مباراة مع كلا الفريقين سجل 5 وصنع 7 في جميع المسابقات.

ويعد أبولون هو سابع نادٍ يلعب له عمرو وردة منذ مغادرته الأهلي في 2015.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بـ أبولون.

ويمتلك وردة 30 مباراة دولية مع منتخب مصر وكان ضمن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019 وكأس العالم 2018، لكنه لم يعد لتمثيل الفراعنة منذ مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2019 التي أعقبت أزمته الأخلاقية الشهيرة في معسكر المنتخب.