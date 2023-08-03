مواعيد مباريات الخميس - الزمالك ضد النصر.. والأهلي يواجه المصري في الكأس
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 10:34
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.
ويلعب الزمالك أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش في مباراة مرتقبة لحسم التأهل غلى ربع نهائي المسابقة.
في المقابل يلعب الأهلي أمام المصري في مباراة قوية ضمن ربع نهائي كأس مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
البطولة العربية
الوحدة × الرجاء.. 4:00 مساء - SSC سبورت 3 .
شباب بلوزداد × الكويت.. 4:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 2.
النصر × الزمالك.. 6:00 مساء - SSC سبورت 1.
الاتحاد المنستيري × الشباب.. 6:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 1.
كأس مصر
الأهلي × المصري.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس.
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