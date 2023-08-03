محمد محمود: الزمالك تواصل مع صديق لي.. لكن من الصعب الانتقال له
الخميس، 03 أغسطس 2023 - 00:31
كتب : FilGoal
كشف محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي السابق تفاصيل تواصل من الزمالك لاستطلاع رأيه لضمه.
محمد محمود
النادي : لاعب حر
وتحدث محمد محمود لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "حدث بعض التواصل من الزمالك ولكنني أغلقت الموضوع".
وواصل "التواصل حدث مع أحد أصدقائي الذي قال لي إن التواصل كان من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك".
وشدد محمد محمود "لا أستطيع ارتداء قميص آخر بعد قميص الأهلي، الزمالك نادي كبير وشرف لأي لاعب التواجد فيه لكن حبي للأهلي لا يمكن وصفه".
وأردف "رأيت من الأهلي الكثير من الخير والبطولات، سأكذب على نفسي لو انتقلت للزمالك".
وأتم "أتمنى العودة للأهلي وهذا حلم لن ينتهي أبدا".
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