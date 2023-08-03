المصري يتمم التعاقد مع ميدو جابر في صفقة تبادلية

أتم المصري اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على انتقال ميدو جابر لصفوف النادي البورسعيدي بداية من الموسم المقبل.

وانتقل جابر لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

وأعلن سيراميكا كليوباترا انتقال ميدو جابر لصفوف المصري مقابل ضم إسلام المزين في صفقة تبادلية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم إسلام جابر بطلب من علي ماهر مدرب الفريق الجديد مقابل انتقال إسلام المزين مدافع المصري لسيراميكا بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وشارك جابر مع سيراميكا كليوباترا في 31 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين وأسهم في تتويج الفريق بكأس الرابطة المصرية.

وشارك المزين مع المصري في الموسم الماضي بـ 5 مباريات فقط.

لاعب المنتخب الأولمبي صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم للمصري في الموسم قبل الماضي قادما من الحمام.

وسيصبح ميدو جابر هو صفقة المصري الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إتمام التعاقد مع محمد الشامي.