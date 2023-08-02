محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي

كشف محمد محمود لاعب الأهلي السابق سبب حزنه من قرار ناديه برحيله عن صفوف الفريق الأحمر وفسخ تعاقده.

محمد محمود النادي : لاعب حر الأهلي

وتحدث محمد محمود لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أشعر بالحزن بسبب معرفتي برحيلي من الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "الأهلي ساندني كثيرا لذا أشعر بالحزن من عدم قدرتي على رد الجميل، والدي قبل وفاته قال لي يجب أن نرد الجميل للأهلي ومحمود الخطيب، كنت أتمنى رد الجميل للأهلي".

وأردف "كنت أتمنى حقا تقديم شيء ما للأهلي، لا أعتقد أن هناك ناد ما يتحمل أي لاعب مثلما تحملني الأهلي".

وأكمل لاعب الأهلي السابق حديثه "كان حلم من أحلامي التواجد وأحب الأهلي للغاية لم أتخيل أبدا أن أرحل بتلك السرعة".

وتابع محمد محمود تصريحاته "رحلت معارا لستة أشهر للاتحاد السكندري وكانت الإعارة لسنة ونصف حال رغبتي في الاستمرار لكنني فضلت خوض تجربة الإعارة في مكان آخر ولكنه ناد رائع وساعدني كثيرا بالأخص محمد مصيلحي رئيسه".

وأضاف " استيقظت على مكالمة من سعد سمير يبلغني بالخبر، وبعدها تواصلت مع نادر شوقي وكيلي بعد معرفتي بخبر رحيلي من الأهلي وفي البداية أجابني بالسلب وأبلغني بوجودي في قائمة الانتظار فقط وبعدها أبلغني بفسخ التعاقد".

وأتم محمد محمود تصريحاته "محمود الخطيب تحدث معي عقب مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وطالبني بالتجديد ووقعت على بياض".