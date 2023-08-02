محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

كشف محمد محمود لاعب الأهلي السابق سبب حزنه من قرار ناديه برحيله عن صفوف الفريق الأحمر وفسخ تعاقده.

محمد محمود

النادي : لاعب حر

الأهلي

وتحدث محمد محمود لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أشعر بالحزن بسبب معرفتي برحيلي من الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "الأهلي ساندني كثيرا لذا أشعر بالحزن من عدم قدرتي على رد الجميل، والدي قبل وفاته قال لي يجب أن نرد الجميل للأهلي ومحمود الخطيب، كنت أتمنى رد الجميل للأهلي".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي لعدم طرد البلهيي رغم إنذاره مرتين.. تقرير: الوداد قدم احتجاجا رسميا ضد الهلال الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم

وأردف "كنت أتمنى حقا تقديم شيء ما للأهلي، لا أعتقد أن هناك ناد ما يتحمل أي لاعب مثلما تحملني الأهلي".

وأكمل لاعب الأهلي السابق حديثه "كان حلم من أحلامي التواجد وأحب الأهلي للغاية لم أتخيل أبدا أن أرحل بتلك السرعة".

وتابع محمد محمود تصريحاته "رحلت معارا لستة أشهر للاتحاد السكندري وكانت الإعارة لسنة ونصف حال رغبتي في الاستمرار لكنني فضلت خوض تجربة الإعارة في مكان آخر ولكنه ناد رائع وساعدني كثيرا بالأخص محمد مصيلحي رئيسه".

وأضاف " استيقظت على مكالمة من سعد سمير يبلغني بالخبر، وبعدها تواصلت مع نادر شوقي وكيلي بعد معرفتي بخبر رحيلي من الأهلي وفي البداية أجابني بالسلب وأبلغني بوجودي في قائمة الانتظار فقط وبعدها أبلغني بفسخ التعاقد".

وأتم محمد محمود تصريحاته "محمود الخطيب تحدث معي عقب مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وطالبني بالتجديد ووقعت على بياض".

محمد محمود الأهلي
نرشح لكم
محمد محمود: الزمالك تواصل مع صديق لي.. لكن من الصعب الانتقال له الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك النسر الأول.. المصري يضم محمد الشامي في صفقة انتقال حر كما انفرد في الجول قبل عام.. حكم من فيفا لصالح الزمالك ضد جالاتا سراي خبر في الجول – 3 عروض مصرية أمام قندوسي.. وموقف اللاعب من الرحيل خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة خبر في الجول – صدمة لـ المصري بشأن المهاجم بسبب طلبات سيراميكا والاتحاد
أخر الأخبار
محمد محمود: الزمالك تواصل مع صديق لي.. لكن من الصعب الانتقال له 4 ساعة | الدوري المصري
المصري يتمم التعاقد مع ميدو جابر في صفقة تبادلية 4 ساعة | الكرة المصرية
محمد محمود: هذا سبب حزني بعد رحيلي من الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة عن الجهاز الطبي 5 ساعة | الكرة المصرية
لعدم طرد البلهيي رغم إنذاره مرتين.. تقرير: الوداد قدم احتجاجا رسميا ضد الهلال 5 ساعة | كأس العرب
الضربة الأولى لأرسنال.. غياب خيسوس عن الأسابيع الأولى من الموسم 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
"يا له من فريق".. ماذا قال ماني للاعبي النصر قبل مواجهة الزمالك 5 ساعة | كأس العرب
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك