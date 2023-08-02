لعدم طرد البلهيي رغم إنذاره مرتين.. تقرير: الوداد قدم احتجاجا رسميا ضد الهلال

قدم نادي الوداد المغربي احتجاجا رسميا ضد الهلال السعودي بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وودع الوداد منافسات البطولة العربية للأندية عقب الخسارة من الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن نادي الوداد المغربي تقدم باحتجاج رسمي بشأن استمرار علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي في المباراة رغم حصوله على بطاقتين صفراوتين خلال مواجهة الفريقين.

والتقى الهلال بمنافسه الوداد في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح سيرجي ميلينكو سافيتش الوافد الجديد على الهلال أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 41.

وأدرك سيف الدين بوهرة التعادل للوداد في الدقيقة 64.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا ونجح الوافد الجديد على الهلال كذلك روبن نيفيز في إعادة التقدم للهلال وتأمين الانتصار.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز السد على منافسه أهلي طرابلس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو في الدقيقة 89.

بتلك النتائج تصدر السد المجموعة بسبع نقاط يليه الهلال بأربع نقاط ليتأهلا سويا إلى ربع النهائي.

فيما احتل الوداد المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف المسجلة عن أهلي طرابلس صاحب المركز الرابع.